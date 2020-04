Vivendi: acquista 10,6% gruppo Lagardere**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Vivendi acquista il 10,6% del gruppo Lagardère, il gruppo francese tra i leader mondiali dell’edizione, della produzione, della diffusione e della distribuzione dei contenuti. Lo rende noto il gruppo guidato da Vincent Bolloré. "In seguito alla cessione del 10% dei 100% di Universal Musical Group (Umg) che Vivendi detiene sulla base in un 'enterprise value' di 30 miliardi di euro", il gruppo "annuncia l'acquisizione del 10,6% del Groupe Lagardere". Si tratta, spiega Vivendi, "di un investimento finanziario di lungo termine che testimonia della fiducia di Vivendi nelle prospettive del gruppo francese, che attraversa come molti altri gruppi, un periodo difficile".