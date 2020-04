Coronavirus: Manzella, 'strategia per attrarre investimenti esteri entro 15/6'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Una strategia per l'attrazione di investimenti esteri entro il 15 giugno, un piano di comunicazione per far conoscere i vantaggi e le possibilità di investire in Italia, nuovi strumenti di semplificazione per gli investimenti, una collaborazione più stretta con le regioni e con le altre organizzazioni, come Confindustria, che rappresentano le imprese internazionali in Italia. Questi i risultati della riunione di oggi del Comitato Attrazione Investimenti Esteri, la sede istituzionale in cui stiamo facendo un lavoro comune con i ministeri degli Affari Esteri, Mef, Pa e con la Conferenza delle Regioni sul tema dell'attrattività del nostro Paese per gli investimenti esteri". Così il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, in una nota dopo aver presieduto oggi la riunione del Comitato attrazione Investimenti Esteri (Caie). Attualmente l’Italia attrae investimenti per un ammontare pari a 24,3 miliardi di dollari, concentrati soprattutto nei settori del commercio e della fabbricazione di macchinari. Le imprese internazionali localizzate in Italia sono 14.994 e danno occupazione a 1milione e 365mila addetti.