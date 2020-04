Coronavirus: in corso riunione task force guidata da Colao**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - E' in corso, a quanto si apprende, una nuova riunione della task force guidata da Vittorio Colao per disegnare la 'road map' per rimettere in piedi il Paese alle prese con l'emergenza Covid-19. Le riunioni degli esperti si susseguono in queste ore, anche perché in settimana il premier Giuseppe Conte, come annunciato stamattina in un post su Facebook, renderà noto il piano che dovrebbe consentire all'Italia di iniziare ad uscire dal lockdown a partire dal 4 maggio. Gradualmente, un passo alla volta. Alla riunione, che andrà avanti fino a sera, interverranno anche alcuni esperti del comitato tecnico scientifico.