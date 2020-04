Coronavirus: Boschi, 'l'importante ora è ripartire'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Colgo positivamente le parole del presidente che ha parlato di un allentamento della misure. In questo momento l'importante è ripartire. Tutti noi abbiamo a cuore la salute e quando per primi abbiamo chiesto di avere un dibattito pubblico su quando e come ripartire, lo abbiamo fatto per non trovarci impreparati ed avere una strategia nazionale certa. Dobbiamo ascoltare chi ci chiede di poter tornare al lavoro". Lo dice Maria Elena Boschi di Iv in aula alla Camera dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte.