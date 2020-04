Coronavirus: Lupi, 'no contrapposizione salute-economia'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Non mettiamo in contrapposizione la salute e l'economia, l'economia non è il regno del dio denaro, quello si chiama usura, l'economia è la vita quotidiana della gente. Chi contrappone economia a persona non ha capito niente nè dell'uomo nè dell'economia, non c'è vita senza economia e non c'è economia che non si preoccupa della vita delle persone". Lo ha affermato Maurizio Lupi, presidente di Noi per l'Italia, parlando alla Camera dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Noi vogliamo lavorare insieme -ha aggiunto- è una sfida comune che riguarda la maggioranza e l'opposizione, ma dobbiamo volerlo e avere il coraggio, se stiamo sbagliando, di accettare le critiche e modificare la strada".