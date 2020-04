Coronavirus: Fontana, 'ottimo rapporto con De Luca, giusto riaprire'

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - "Con De Luca ho sempre avuto un ottimo rapporto e abbiamo sempre collaborato anche in materia sanitaria, io credo che non ce le siamo date abbiamo semplicemente espresso due pareri diversi". Lo afferma il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ospite di 'Porta a Porta'. "Io sono convinto che al di la di tutto una riapertura - se pur nel rispetto di quelle che sono le garanzie che verranno richieste dall'Istituto Superiore della Sanità, dagli esperti in materia - ci dovrà essere, anche perché non siamo sicuro che il virus scompaia, che il contagio che si interrompe comporterà anche la scomparsa del virus, c'è il rischio che si debba convivere con il virus", aggiunge il governatore lombardo.

"Io credo che sia necessario porre in essere tutte quelle misure che ci permettano di avere una vita un po' più limitata, di mantenere degli stili diversi da quelli che avevamo avuto fino al 20 febbraio, ma che ci consenta una ripresa", aggiunge il governatore lombardo.

"Credo che la limitazione della circolazione rischi di creare una serie di problemi non di poco conto, le filiere sono talmente interconnesse che se noi iniziamo a limitare le movimentazioni della merce e delle persone che vengono dalla Lombardia e che devono andare in un'altra regione per concludere la lavorazione o viceversa si rischi di creare una situazione insostenibile", conclude Fontana.