Coronavirus: oggi Question time Camera con Azzolina, Patuanelli e Franceschini

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, risponderà a interrogazioni sulle risorse per la dotazione tecnologica a supporto della didattica a distanza; sulle iniziative in vista della riapertura graduale delle scuole e della ripresa delle attività scolastiche.

Il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponderà a interrogazioni sulle iniziative a sostegno del trasporto aereo, con particolare riferimento al rilancio di Alitalia e al suo ruolo nell’ambito delle strategie per la ripresa economica; sulle iniziative urgenti volte ad assicurare immediata liquidità a fondo perduto alle piccole e medie imprese per il loro pieno rilancio; sulle misure a fondo perduto per il sostegno alle piccole e medie imprese per la piena ripresa delle attività produttive.

Il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini risponderà a interrogazioni sulle iniziative a sostegno del comparto della cultura e per il suo pieno coinvolgimento nelle strategie per la ripresa economica; sulle iniziative a sostegno del settore del turismo, nell’ottica del generale rilancio dell'economia italiana e sulla tempistica per la definizione delle misure di precauzione necessarie per gli operatori del medesimo settore; sullo stato di crisi del settore turistico.