Coronavirus: Ruffini, 'su nuova pace fiscale decisione spetta politica'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "E' una scelta che spetta al Parlamento. La scelta di come intervenire spetta alla politica". A precisarlo è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini nel corso di un'audizione davanti alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera in merito alla possibilità di un nuovo provvedimento di pace fiscale in questa fase di emergenza coronavirus. "Tutti i provvedimenti adottati negli anni scorsi - spiega - erano legati a difficoltà personali di categorie di contribuenti. E' evidente che quelle difficoltà oggi sono confermate ed acuite in una realtà emergenziale come questa" ma "è una scelta che spetta al Parlamento".