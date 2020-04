Salute: Casellati a Speranza, 'grazie per promozione assistenza sanitaria femminile'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Signor Ministro, la Giornata nazionale per la Salute della donna rappresenta un appuntamento di grande valore sociale e istituzionale che testimonia l’esigenza di pensare ad una politica sanitaria sensibile alle differenze tra uomini e donne e al loro impatto sugli stati di salute e malattia”. Lo scrive il Presidente del Senato Elisabetta Casellati in una lettera inviata al Ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della Giornata nazionale per la Salute della donna che si celebra oggi.

“Questa ricorrenza - scrive ancora il Presidente Casellati - ci ricorda quanto sia importante investire sulla medicina di genere, che ho avviato per prima in Europa da Sottosegretario alla Salute. Siamo di fronte ad una grande scommessa culturale, prima ancora che medico-scientifica, una sfida che richiede non solo nuovi approcci metodologici sia nel campo della ricerca che nei percorsi di diagnosi e cura, ma anche nuove soluzioni legislative. La salute delle donne è un autentico valore aggiunto per il benessere della società”.

“In questa prospettiva, desidero rivolgerle un sentito ringraziamento per l’impegno profuso dal Ministero nella promozione di iniziative a sostegno della prevenzione e dell’assistenza sanitaria al femminile. La prego di estendere il mio ringraziamento alle 100 donne volontarie che oggi, con la loro voce e la loro competenza, hanno fornito una risposta e un sostegno ai bisogni sanitari di tante italiane”, conclude il Presidente del Senato.