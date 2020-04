Coronavirus: Tajani, 'mafiosi scarcerati? Governo non mantiene impegni'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Il governo aveva garantito che non ci sarebbero state autorizzazioni ad uscire per i detenuti pericolosi a causa del coronavirus. Un conto e far uscire chi è a fine pena un conto è fare uscire camorristi e ndranghetisti. Dal governo continuano a dire cose e a farne altre. Chi è a rischio sono i detenuti che condividono una cella, non quelli in isolamento al 41bis per reati di mafia. Il governo ancora una volta non hanno mantenuto l'impegno preso". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente Fi, al Tg4.