Coronavirus: 'La Via dei librai' sul web, Franceschini 'necessario trasmettere cultura' (2)

(Adnkronos) - La diretta delle 19, orario in cui sono collocati tutti gli eventi clou, sarà dedicata a Stefania Auci e ai suoi Leoni di Sicilia, la saga dei Florio presente ancora nelle classifiche di vendita nazionale. A dialogare con la scrittrice, sarà la giornalista Elvira Terranova. Alle 21 il primo appuntamento con la letteratura internazionale a cura dell’Instituto Cervantes di Palermo in concomitanza con le celebrazioni dell’anniversario di Miguel de Cervantes. I canali ufficiali sui quali sarà possibile seguire le iniziative sono la pagina Facebook La Via dei Librai e i website www.laviadeilibrai.it e www.ballarosignificapalermo.it.

La Via dei Librai è promossa dal Comitato La via dei Librai, in collaborazione con l'Associazione Ballarò significa Palermo e l'Associazione Cassaro Alto e dal Comune di Palermo, con il patrocinio della ‘Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco’, del ‘Centro per il Libro e la Lettura’ del Ministero dei Beni Culturali, del ‘Maggio dei Libri’, e della Regione Siciliana e con il supporto di Confcommercio Palermo.