Coronavirus: Augussori, 'grazie a Lega ok a richiesta anticipo maturità privatisti'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Passo avanti in prima commissione per consentire anche ai privatisti di effettuare gli esami negli identici tempi e modi di tutti gli studenti. Un risultato portato a casa dalla Lega". Lo dichiara il senatore Luigi Augussori (Lega)

"Abbiamo infatti ottenuto la modifica del parere della prima commissione che oggi chiede di "garantire il rispetto del principio di eguaglianza" e di "modificare le disposizioni" previste dal decreto scuola. Un decreto che ci ha visti fin dall'inizio critici, anche perché prevede esami in date diverse, creando problemi e penalizzazioni ai privatisti, in particolare per l'iscrizione ai corsi universitari o per l'accesso al mondo del lavoro. Andiamo avanti in questa battaglia con l'obiettivo di eliminare le discriminazioni e dare a tutti gli studenti le stesse opportunità e condizioni".