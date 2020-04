Coronavirus: Gallera, 'piano segreto? Se cosi fosse sarebbe gravissimo'

Milano, 24 apr(Adnkronos) - "Mi sembra una cosa così straniante, tra l'altro conosco la serietà del ministro Speranza, io francamente non voglio credere che qualcuno sapesse e non ha fatto nulla. Se cosi fosse sarebbe gravissimo". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, ospite della trasmissione tv 'Mattino Cinque', replica al presunto piano segreto, elaborato dal ministero della Salute assieme ad un gruppo di massimi esperti, per contenere la pandemia da Covid-19, piano senza il quale l’Italia avrebbe rischiato di avere tra i 600 mila e gli 800 mila morti.

Piano di cui Gallera era assolutamente all'oscuro. "Nessuno a noi ha mai detto nulla, altrimenti è chiaro che ci saremmo organizzati. Noi abbiamo sempre seguito, in maniera molto tempestiva tutte le linee guida che ci sono state mandate. Non siamo mai stati chiamati né io, né i miei dirigenti per essere informati di un piano, di linee guida, della necessità di predisporre alcune attività".