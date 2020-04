Coronavirus: Meloni, 'crollano menzogne su decreto liquidità, è regalo a banche'**

Coronavirus, "All'alba vincerò" col sax sui tetti dell'ospedale

Roma, 23 apr. (askanews) - Sulle note di "All'alba vincerò", dai tetti dell'Ospedale di Padova, il sassofonista Flavio Bordin, in arte FlavioSax, ha voluto regalare la sua musica per ringraziare i medici e tutto il personale ospedaliero (infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici) per il loro lavoro per salvare pazienti dal coronavirus. L'artista ha scelto l'Azienda Ospedaliera di ...