Coronavirus: Salvini, 'finalmente verso stop a sugar e plastic tax'**

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Leggo che forse questa è la volta buona e il governo accetta finalmente l’invito a sospendere, se non a cancellare, la sugar e la plastic tax. Mi auguro che dalle parole si passi ai fatti anche se, ricordo sommessamente, maggioranza e governo avrebbero potuto sostenere e non bocciare come invece hanno fatto, i nostri emendamenti al 'Cura Italia' su questa materia”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini.