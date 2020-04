Coronavirus: Meloni, 'Italia esce sconfitta da Consiglio europeo'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "L'Italia esce sconfitta dal Consiglio europeo. Non è Conte che evidentemente nella sua debolezza non riesce a portare a casa il risultato, alla fine tutta l'Italia pagherà il fatto che noi abbiamo un governo che non è stato in grado di portare a casa il risultato". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro.

"Oggi li devo fare io i nomi e i cognomi -aggiunge riferendosi alla critiche che le aveva rivolto il premier qualche giorno fa- Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio, Matteo Renzi non sono persone con le quali purtroppo si può sperare di difendere l'interesse nazionale italiano. E il risultato del Consiglio europeo di oggi lo dimostra".

"Il fatto che Conte decida di liquidare in pochi minuti un appuntamento storico -ribadisce Meloni- tradisce una cosa molto chiara: Conte non è in grado di rispondere alle domande eventuale dei giornalisti, se le avesse consentite, sul Consiglio europeo".