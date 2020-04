Coronavirus: Renzi, 'non avrei fatto 28 commissioni come Conte'**

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio ha un suo stile, non è il mio: io non avrei fatto 28 commissioni, io mi sarei preso l'accusa di essere stato un po' troppo decisionista. Ho molto ammirato come Macron ha detto con chiarezza riapriamo l'11 maggio, ci saranno diecimila respiratori in più fatti in Francia, quintuplicheremo le mascherine". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Piazza pulita' su La7.