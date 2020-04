Cronavirus: Coldiretti Sicilia, 'ecco la grigliata perfetta da fare domani sul balcone'

Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - Pollo alla diavola, hamburger fatti in casa, salsiccia, zucchine e carciofi. Questo il contenuto della “grigliata perfetta” da fare sul balcone suggerita da Coldiretti Sicilia per il 25 aprile. Si tratta di un menù tipico che può essere accompagnato da varie salse tutte a base di prodotti siciliani. "Quest’anno - sottolinea l’organizzazione agricola - così come per Pasquetta, anche per la Festa della Liberazione bisognerà organizzare un picnic con barbecue negli spazi esterni della propria abitazione. Ormai la terrazza e il balcone sono diventati il punto di sfogo delle famiglie che piantano e curano le erbe aromatiche o addirittura degli ortaggi. Una passione che aiuta a calmare lo stress da quarantena si diffonde sempre più anche nell’Isola dove su tutti basilico e prezzemolo ad essere preferiti dalle famiglia".

"La situazione attuale penalizza le strutture agrituristiche sottolinea Coldiretti Sicilia perché migliaia di persone avrebbero trascorso la festività nelle aziende di campagna, ma l’appuntamento è solo rimandato. La ripresa – aggiunge - dovrà essere supportata da una strategia comunicazionale che metta in risalto le tantissime opportunità regionali".

"Per arricchire la carne arrostita ecco una ricetta da realizzare con abbondante prezzemolo a cui vanno uniti una patata bollita, una o due acciughe, due cetriolini, dei capperi e olio d’oliva extravergine".