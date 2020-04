Coronavirus: Meloni, 'storia chiama, si dica sì o no a Mes, spero M5S sia con noi' '

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato un ordine del giorno sul quale non c'è possibilità di giocare: o sì o no, l'Italia non attivi in nessun caso il Fondo salvastati. Vorrei che lo decidesse questo Parlamento". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo alla Camera.

"Sono disponibile -ha aggiunto- a ritirare la mia firma a questo ordine del giorno, sono disponibile a far sì che la prima firma sia di un collega del Movimento 5 stelle: dovreste votare compatti insieme a noi, perchè c'è un momento in cui la storia chiama, molti di voi si sono candidati perchè volevano fare la differenza, perchè volevano fare la storia, perchè volevano salvare l'Italia. Questo è il momento in cui potete farlo, perchè c'è un giorno in cui veniamo messi di fronte ad un bivio e dobbiamo decidere con la nostra coscienza da parte che vogliamo stare. Noi -ha concluso Meloni- staremo dalla parte di chi non vuole svendere l'Italia, speriamo che stiate con noi".