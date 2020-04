Coronavirus: Moretti (Pd), 'iniezione liquidità mai vista, Italia spenda a burocrazia zero'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "La verità sul Recovery Fund è che rappresenta un’opportunità unica per il nostro Paese. Esattamente come i 37 miliardi del Mes, come il piano per la cassa integrazione Sure, come lo stop al patto di stabilità e l’intervento della Bce senza il quale saremmo già in default". Lo sottolinea l’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti commentando l’esito de consiglio europeo.

"Adesso sta all’Italia fare il suo e 'sbullonarsi': l’Europa ha messo sul tavolo una iniezione di liquidità mai vista, il governo faccia presto a spendere questi soldi , a zero burocrazia, per rimette in piedi il paese: dagli ospedali alle scuole, dai finanziamenti alle imprese al sostengo alle famiglie, adesso zero alibi".

"C’è una convergenza massima sulle modalità di sostegno nell’emergenza covid che ci da la misura dell’unità europea tanto auspicata. Però adesso bisogna fare in fretta e fare bene per riaprire e sbloccare un Paese in lockdown totale da troppo tempo. Gli altri corrono e si rimettono in piedi , noi non possiamo stare fermi un minuto di più”.