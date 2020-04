Coronavirus: Meloni, 'tutto ci spinge verso Mes, trappola per topi' (2)

(Adnkronos) - "Il Consiglio europeo -ha lamentato Meloni- ha deciso sì al Mes, no agli eurobond. Se mi sbaglio stanno arrivando i soldi che ci servono ad aiutare le famiglie e le imprese di questo Paese, ma se quei soldi non arrivano vuol dire che drammaticamente abbiamo ragione noi. Il Fondo salva Stati è una trappola per topi anche nella sua versione cosiddetta light, perchè i prestiti hanno sempre delle condizioni e infatti il direttore del Fondo salva Stati, qualche girono fa, ci ha chiarito senza mezzi termini che le condizioni light valgono fino alla fine dell'emergenza e che per loro l'emergenza finisce tra un anno".

"Pensiamo di restituire 36 miliardi di euro in un anno? E se noi non restituiamo 36 miliardi di euro in un anno -ha concluso la leader di Fdi- vuol dire che tra un anno, mentre noi dobbiamo restituire ancora i soldi che ci hanno prestato, le condizionalità diventano pure e ci entra la Troika dentro casa".