M5S: Taverna, 'rinvio elezione capo politico scelta saggia e doverosa'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “Rinviare le elezioni del capo politico è una scelta saggia e doverosa in questo momento. L’emergenza sanitaria portata dal coronavirus ha fermato in qualche modo le nostre vite, ma non il lavoro che il MoVimento 5 Stelle sta facendo in Italia e in Europa. Vito Crimi si sta spendendo tantissimo da capo politico, è una persona seria che da sempre incarna i valori del MoVimento. Per questo non posso che ribadirgli tutto il mio appoggio”. Così, in una nota, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, del MoVimento 5 Stelle.