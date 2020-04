Coronavirus: Faraone, 'in dl Aprile risorse per congedi e centri estivi'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "È un mese che diciamo che bisogna programmare la riapertura , adesso che siamo già in ritardo , lo dico senza fare polemiche, occorre mettersi subito al lavoro". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, a Mattino 5.

"Abbiamo già agito in emergenza ora sarebbe inaccettabile non programmare. Sono necessari congedi parentali estesi e i centri estivi saranno aperti in sicurezza come ha detto la ministra Bonetti : le famiglie e le donne in particolare devono poter rientrare al lavoro in tranquillità. Se le scuole restano chiuse è necessario offrire un ampio ventaglio di alternative ai genitori. Ci saranno risorse nel decreto aprile”, conclude.