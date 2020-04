Coronavirus: Sala, 'capacità trasporti calerà, serve collaborazione cittadini'

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Il Comune di Milano lavora alla mobilità in vista della fase 2: "Noi ci stiamo portando avanti: troveremo formule per mettere il servizio in sicurezza", per esempio "su come si accederà alle stazioni della metro, come le bloccheremo se il numero è eccessivo, come disegneremo i punti dove potrete stare sulle banchine o dove potrete stare in piedi o seduti nei vagoni", spiega il sindaco Giuseppe Sala in un video postato sulla sua pagina Facebook.

La necessità di mantenere la distanza finirà con avere risvolti evidenti: "La capacità del trasporto pubblico diminuirà di molto", sottolinea. Rivolgendosi ai milanesi, spiega: "Vi chiamo alla collaborazione, perché noi abbiamo 1.200 carrozze della metro, 1.300 bus e 400 tram. E' impensabile che ci metto della gente a controllare che abbiate le mascherine a posto, quindi serve la vostra collaborazione", conclude Sala.