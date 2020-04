Coronavirus: Pd, 'Meloni non vuole soldi per italiani, pensa solo a suo partito'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni punta al caos. Anche senza alcuna condizionalità per l'Italia, non vuole i soldi per gli ospedali e per la sanità pubblica. Pensa solamente al suo partito e non agli italiani". Lo sottolinea il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati, Michele Bordo.