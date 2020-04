Coronavirus: Gruppo Arena sceglie Unicredit per supportare i propri fornitori (2)

(Adnkronos) - Andrea Casini, CO-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, ha spiegato: “Nell’attuale contesto di difficoltà e di incertezza, rafforzare il legame con i fornitori rappresenta un importante vantaggio competitivo, soprattutto per una realtà come il Gruppo Arena da sempre attenta alla qualità e alla sostenibilità. Inoltre, per le aziende della filiera, avere la possibilità di anticipare l’incasso a fronte di un piccolo sconto permette di garantire un adeguato livello di liquidità. Attraverso la collaborazione con FinDynamic, tra le soluzioni che offriamo ai nostri clienti per la gestione della filiera c’è il dynamic discounting”.

E Giovanni Arena, DG del Gruppo Arena, ha aggiunto: “Da sempre riteniamo fondamentale rafforzare il legame con i nostri fornitori e, in questo particolare momento di emergenza, abbiamo voluto mettere a disposizione di tutte le aziende siciliane nostre partner uno strumento per offrire loro maggiore flessibilità, garantendo la possibilità di incassare i crediti prima dei tempi previsti e rendendo meno oneroso il sistema di pagamento. Un risultato straordinario che ci permette di creare con i nostri fornitori un rapporto ancora più autentico e di fiducia, grazie all’innovativa piattaforma di FinDynamic ed alla nostra storica alleanza con Gruppo UniCredit”.

La Fratelli Arena srl, inoltre, ha approvato in questi giorni il bilancio di esercizio 2019 che fa registrare un pieno raggiungimento degli obbiettivi previsti dal Piano Industriale redatto lo scorso anno ed incentrato sulla sostenibilità economico/finanziaria delle importanti operazioni di acquisizione intraprese nel 2019. Nel dettaglio si rileva un fatturato di 645 milioni, in crescita del 44%, un Ebitda di 32 milioni, in crescita del 56% ed un utile netto di 17 milioni, in crescita del 65%.