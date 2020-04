Coronavirus: finita riunione capigruppo-governo, richieste maggioranza su dl aprile (2)

SOCIAL

Vieri e Pirlo su Instagram: "Tu e Nesta sempre alla Playstation". E quell'infortunio al dito...

Anche Andrea Pirlo ospite su Instagram di Bobo Vieri, un appuntamento ormai cult nel mondo dei social quello tra l'ex attaccante di Inter, Juve e Milan, e i suoi ex compagni di squadra. Tante risate e aneddoti, come quello raccontato da Vieri: "Ricordo un episodio al Milan: tu e Nesta eravate in camera insieme e giocavate alla Playstation. Passo in camera da voi, siete stati 10 minuti a giocare ...