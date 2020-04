Governo: Cdm, impugnate 2 leggi regionali Sardegna e Lazio (2)

(Adnkronos) - Il governo ha invece deciso di non impugnare "la legge della Regione Campania n. 1 del 02/03/2020, recante 'Disposizioni in materia di cooperative di comunità'; la legge della Regione Sardegna n. 4 del 27/02/2020, recante 'Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale'. Il Consiglio dei ministri ha deliberato inoltre la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 3/6/2019, recante 'Disposizioni urgenti in materia di organizzazione”, nonché la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Veneto n. 15 del 16/5/2019, recante 'Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali', in quanto le norme statali poste a base di tali impugnative sono state abrogate da una successiva legge dello Stato.