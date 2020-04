Coronavirus: Gualtieri, 'intervento poderoso senza precedenti per ripartire tutti insieme'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Cinquanta cinque miliardi per le famiglie, per le imprese, per la sanità, e ulteriori risorse per la liquidità e per proteggere le nostre aziende. E poi, cancelliamo tutti gli aumenti dell'Iva previsti per i prossimi anni. Un intervento poderoso, senza precedenti, necessario per sostenere ed aiutare il Paese in questo momento così difficile, e per provare a ripartire tutti insieme". Così in un post su Facebook il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri commentando le misure del Governo.