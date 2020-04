Coronavirus: Morelli (Lega), 'piano ripartenza Milano suicidio politico Sala'

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Un piano per la ripartenza che è il suicidio politico di Sala". Ne è convinto Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a in consiglio comunale a Milano.

"Da un lato - spiega - espone tutti quei temi sui quali Sala e il Pd hanno parlato tanto ma fatto nulla e che con l’emergenza sono drammaticamente venuti alla luce (lotta alla burocrazia, digitalizzazione, equità sociale tra le diverse zone della città), dall'altra l’idiozia di voler uccidere la mobilità che è una delle chiavi di successo della nostra Milano".

Morelli pensa alla "pazzia del tutto sharing: conoscete qualche pazzo che in questo periodo prenderebbe un'auto sharing senza sapere chi l’ha usata 5 minuti prima? Tra una bugia e una smentita Sala le spara sempre più grosse, ma se non avesse Saturnino o Cattelan non se lo filerebbe nessuno. Il conto arriva la prossima primavera".