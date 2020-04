Coronavirus: Osnato (Fdi), 'smascherate bugie M5S su Mes'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Di Maio lancia il sasso e nasconde la mano: prima rilascia una intervista a La Stampa aprendo al Mes, poi furbescamente prova a risolvere i malumori interni al Movimento Cinque Stelle dicendo che è il quotidiano ad aver strumentalizzato le sue parole. La verità è che le bugie sul Mes dei grillini e di Di Maio sono ormai state smascherate ieri: si sono venduti l'anima al PD per una poltrona e il voto contrario all'odg di FdI per dire No al MES lo dimostra. Traditori: assumetevi le vostre responsabilità davanti ai vostri elettori anziché dare la colpa ai giornali". Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia.