25 aprile: Fratoianni, 'Lega Coop e Conad riaffermino valori antifascismo'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Se non mi sbaglio il Conad aderisce alla Lega Nazionale delle cooperative. Quelle cooperative che insieme alle sedi sindacali, ai giornali dell’opposizione, alle Case del popolo, vennero devastate e bruciate dai fascisti. Per questo sorprende parecchio che alcuni negozi del Conad di Milano abbiano deciso di devolvere la campagna di beneficenza Covid19 ad un’organizzazione emanazione del gruppo neofascista Lealtà e Azione". Lo dice il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, dopo la denuncia dell’Anpi di quanto accaduto in un quartiere di Milano.

“E quando questo accade - prosegue l’esponente di Leu- proprio nei giorni della Liberazione indigna. Sono certo che i vertici nazionali della Lega Coop e del Consorzio Conad - conclude Fratoianni - prenderanno tutti i provvedimenti necessari, per riaffermare quei valori di antifascismo che sono la storia e il presente del mondo cooperativo italiano".