Coronavirus: Meloni, 'ristoranti e alberghi patrimonio, non abbandonarli'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Ristoranti, bar, agriturismi, pasticcerie, alberghi e B&B: l’ipotesi di far riaprire le attività che appartengono a questo mondo con il 30% delle loro potenzialità per il distanziamento sociale sarebbe un suicidio, a meno che lo Stato non garantisca loro liquidità e un sostegno reale fatto di misure concrete e non solo promesse come fatto fino ad oggi". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"È impensabile abbandonare queste attività che non solo sono punta di diamante della nostra Italia ed eccellenza nel mondo, ma patrimonio economico di un intero paese, perché lasciarli soli oggi vorrebbe dire abbandonare a caduta tantissimi altri settori che fanno parte di questo indotto e che avranno perciò anche loro grandissime difficoltà".