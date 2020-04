Coronavirus: nuovi casi provincia Milano 219, in città 80

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Migliora la situazione dei contagiati al covid19 nella città di Milano e in provincia. I nuovi casi, nell'area metropolitana, sono 219 per un totale di 17.908, di cui 7.547 (+80) a Milano città. Ieri l'aumento era stato di 412 nuovi positivi in provincia e 246 a Milano città.