Coronavirus: Berlusconi riunisce Fi, 'Def assolutamente insufficiente' (2)

(Adnkronos) - "Forza Italia ritiene che sia necessario mettere in campo sin da subito un sistema più solido di aiuti, anche facendo ricorso al contributo a fondo perduto, per i settori più in difficoltà come quello del turismo. Le imprese turistiche contribuiscono per il 13% al Pil e danno da vivere a quasi il 15% dei lavoratori. Molte di esse non sopravviverebbero a un anno intero, il 2020, senza introiti".

"Forza Italia propone un Piano Marshall per il turismo che comprenda incentivi e detrazioni per le spese turistiche in favore degli italiani che trascorreranno le prossime vacanze (2020) entro i confini nazionali. Forza Italia propone un Piano casa e un grande Piano per le infrastrutture al fine di sostenere l’edilizia con la modifica del codice degli appalti e con l’abolizione delle autorizzazioni preventive e l’introduzione di controlli ex post".