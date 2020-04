Coronavirus: Molinari, 'Piemonte stanzia risorse vere, da governo solo chiacchiere' (2)

(Adnkronos) - Molinari poi si schiera con l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi: "Sappiamo bene in che condizioni il centro sinistra a guida Chiamparino ha lasciato la sanità piemontese, sul fronte ospedaliero come territoriale. L’Assessore Icardi ha fatto l’impossibile per far fronte all’emergenza: chi ne chiede le dimissioni si faccia prima un esame di coscienza e sappia che Icardi non sarà il capro espiatorio di un sistema sanitario indebolito da anni di tagli imposti da Roma e scelte sbagliate fatte a Torino, con protagonisti che hanno nomi e cognomi noti, e che non sono di certo Luigi Icardi".