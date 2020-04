Coronavirus: Bonomi, 'imprese che garantiscono sicurezza riaprano domani'

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "Mi aspetto che domani mattina almeno le imprese che hanno la capacità di rispondere agli accordi sulla sicurezza fatti col governo e sindacati e che che sono nelle grandi catene del valore aggiunto internazionali possano riaprire. Stiamo perdendo quote di mercato e molte imprese non le recupereranno più". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, ospite di Mezz'ora in più su Rai3.