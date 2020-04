Coronavirus: Bonomi, 'no a scudi per rientro capitali, sanzioni per evasori'

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "Confindustria si è sempre battuta per coloro che pagano le tasse. Il rientro dei capitali con uno scudo per chi ha evaso le tasse per comprare titoli di Stato sia la strada non è la strada che mi piace. Chi ha evaso le tasse deve essere giustamente sanzionato". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, ospite di Mezz'ora in più su Rai3.