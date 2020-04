Coronavirus: Bonomi, 'a inizio settembre piano Confindustria per fase 3'

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Confindustria punta a presentare un nuovo piano per la fase 3 dell'emergenza coronavirus per i grandi investimenti "ai primi di settembre, all'inizio dell'autunno, in previsione della nuova Legge di Bilancio. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, ospite di Mezz'ora in più su Rai3.