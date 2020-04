Coronavirus: fonti governo, verso via libera a funerali

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il governo va verso il via libera, già dal 4 maggio, alle cerimonie funebri, consentendo la partecipazione ai parenti più prossimi ed evitando gli assembramenti. Le messe, spiegano fonti di governo, non dovrebbero invece riprendere, ma verrà data in concreto la possibilità, a chi ha perso un proprio caro, di celebrare e prendere parte al funerale.