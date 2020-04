Coronavirus: fonti governo, in forse ok a spostamenti verso seconde case**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Resta in bilico lo spostamento verso le seconde case, una delle strette che qualcuno avrebbe voluto allentare e che molti, anche nelle file della maggioranza, davano negli ultimi giorni pressoché per scontata. "Non lo è affatto", riferiscono fonti di governo all'Adnkronos, si tratta infatti di uno degli argomenti "ancora sul tavolo", in cui si sta ragionando in queste ultime ore, mentre si sta limando il testo del Dpcm che a breve il premier Giuseppe Conte annuncerà alla stampa. Il timore, nei tecnici ma anche in alcuni membri dell'esecutivo che stanno frenando, è che il via libera agli spostamenti verso le seconde case suoni come un 'liberi tutti' e che si creino file chilometriche e folla sulle strade che conducono verso il mare, in campagna, ecc.. Oltre a dare la possibilità al virus di 'camminare', anche alla luce dei tanti casi di asintomatici che potrebbero spostarsi ignorando di essere una potenziale fonte di contagio.