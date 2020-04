Coronavirus: Conte, 'anche scienziati non sanno quando si uscirà da emergenza'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Una fase per volta, ora pensiamo alla fase due. Alla fase 3" si arriverà "se ci fossero contagi zero", ma "dobbiamo aspettare una terapia risolutiva o il vaccino, ed è difficile comprendere quando. Ora bisogna avviarci alla fase due, programmare un progressivo allentamento lockdown, con il Paese che riparte ma in sicurezza"."Anche i membri della comunità scientifica non saprebbero dirci quando ci sarà l'uscita definitiva dall'emergenza". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa a Palazzo Chigi.