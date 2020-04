Coronavirus: Fico, 'Governo di unità nazionale non sta né in cielo né in terra'**

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "Da questo punto di vista una cosa è governo di unità nazionale un'altra è la coesione nazionale. Per me in questo momento non sta né in cielo nè in terra. Ci sono maggioranza e opposizione, da questo punto di vista si sta lavorando per superare insieme a una crisi". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Che tempo che fa.