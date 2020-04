Coronavirus: Conte, 'non lasciamo operatori turismo da soli, robusto sostegno'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Non dimentichiamo settori come turismo. Stiamo parlando di un settore che, con l'indotto, rappresenta il 13-14% del Pil. Non li lasceremo soli, avrà bisogno di un robusto sostegno economico del governo". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.