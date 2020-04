Coronavirus: Fico, 'da 4 maggio piccoli passi, non possiamo riaprire Paese'

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Dal 4 maggio "siamo pronti a fare dei passi avanti controllati nel rispetti del distanziamento sociale e nel rispetto delle condizioni di sicurezza". E' quanto afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, a Che tempo che fa. "Dobbiamo riuscire a monitorare come andrà: siamo pronti a fare piccoli passi. Il 4 maggio non si può riaprire il Paese perché non ce lo possiamo permettere, non possiamo permetterci di ripiombare nella situazione in cui eravamo".