Coronavirus: Anzaldi, 'Conte? tanto rumore per nulla, Fase 2 non c'è'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Tanto rumore per nulla, purtroppo per gli italiani: ennesima diretta a reti unificate di Conte per annunciare che dal 4 maggio cambia poco o nulla. La Fase 2 non c'è. Al momento non c'è nessun piano concreto per far ripartire il Paese in sicurezza, solo raccomandazioni e divieti". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

"Continua la comunicazione - prosegue Anzaldi - da Grande Fratello: si fa salire l’attesa per comunicazioni istituzionali che si vorrebbero decisive, ma poi non arriva nessuna soluzione. Una tragicommedia che per milioni di italiani, per le famiglie, per i bambini, per i lavoratori è una vera tragedia".