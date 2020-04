Coronavirus: per comitato tecnico-scientifico 'su messe criticità non superabili'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Criticità non superabili. Questo il parere del Comitato tecnico scientifico, si apprende da fonti di governo, sulla riaperture delle funzioni religiose. Criticità sia per quanto riguarda gli spostamenti che i contatti durante le messe. L'indicazione degli esperti è che occorra attendere per poter avere una percezione dell'impatto delle progressive riaperture. Un parere in merito potrebbe arrivare non prima del 25 maggio.