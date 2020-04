Coronavirus: Dpcm, 'obbligo mascherine in luoghi pubblici al chiuso'**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". Si legge nel Dpcm firmato stasera dal premier Giuseppe Conte.