Coronavirus: Dpcm, 'deroga isolamento a chi viene da estero se resta massimo 72 ore'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - L'isolamento per 14 giorni per chi viene in Italia dall'estero, viene derogato "esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore". Si legge nel Dpcm firmato stasera dal premier Giuseppe Conte.

"Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo,marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni,dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia".