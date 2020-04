Coronavirus: Gelmini, 'task force e 450 esperti solo per fase 1 bis'

MUSICA

Andrea Bocelli, insieme a Lady Gaga e Céline Dion cantano The Prayer e commuovono

Andrea Bocelli continua a essere l'artista italiano più amato e richiesto al mondo. E anche quello con più passaggi televisivi. Prima l'incredibile successo per il One World Together at Home, concerto benefico organizzato da Lady Gaga, che ha coinvolto oltre 100 artisti internazionali, per cantare insieme in diretta, ciascuno dalla propria abitazione, e raccogliere fondi da destinare all’Oms....